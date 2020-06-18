Псков, , 12:10 — REGNUM Поправки в Конституцию РФ обеспечат условия для гармоничного развития детей, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в соцсети Instagram.

«Среди прочего поправки обеспечат условия для гармоничного развития ребёнка, сделают обязательным формирование условий, способствующих всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей», — отметил Ведерников.

Он добавил, что важным изменением является то, что государство берет на себя обязанности родителей по отношению к детям, оставшимся без попечения. При этом сохраняется приоритет именно семейного воспитания. По словам губернатора, эта конституционная норма будет в течение десятилетий действовать в пользу наиболее уязвимой и беззащитной категории населения — сирот.

Ведерников подчеркнул, что самым главным, что объединяет между собой большинство предлагаемых в Конституцию РФ поправок, являются новые социальные гарантии, которые государство обязано будет соблюдать независимо от текущей ситуации в экономике и государственной политике.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию РФ состоится 1 июля. В этот день в Псковской области будут работать 615 избирательных участков.

https://www.instagram.com/p/CBdNVM-jRJt/