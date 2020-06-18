Киев, 18 июня 2020, 11:43 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не смог убедить членов фракции «Слуга народа» поддержать программу действий правительства Украины, заявил депутат фракции Александр Качура 18 июня на своём Telegram-канале.
По его словам, президент Украины провёл встречу с членами фракции по видеосвязи.
Качура добавил, что Зеленский также просил поддержать кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховная рада Украины провалила голосование за программу действий правительства страны. Таким образом, парламент отказался предоставить правительству Дениса Шмыгаля годовой иммунитет от отставки.
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