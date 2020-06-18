Москва, 18 июня 2020, 11:40 — REGNUM Конфликт президента США Дональда Трампа с его бывшим советником по национальной безопасности Джоном Болтоном в числе прочего объясняется тем, что у Трампа нет опыта формирования своего облика в качестве публичного политика, считает социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 18 июня корреспонденту ИА REGNUM.
Но, как подчеркнул социолог, беда в том, что это не просто имидж, а реальный характер.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп назвал бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона «обиженным скучным дураком», который «ничего не понимал» и хотел устроить войну. В свою очередь Болтон в своей книге с настораживающим названием «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома» написал, что Трамп будто бы говорил, что «было бы классно вторгнуться в Венесуэлу».
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