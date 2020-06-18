Москва, , 11:40 — REGNUM Конфликт президента США Дональда Трампа с его бывшим советником по национальной безопасности Джоном Болтоном в числе прочего объясняется тем, что у Трампа нет опыта формирования своего облика в качестве публичного политика, считает социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 18 июня корреспонденту ИА REGNUM.

«Трамп очень часто меняет своё мнение. Надо понимать, что Трамп не политик. У него нет опыта формирования своего облика в качестве публичного политика на протяжении длительного времени, как это было почти всех других американских президентов. То есть прежде чем стать президентом, каждый прошёл путь в политике и научился, как нужно говорить, как нужно принимать политические решения, как нужно вести обсуждения, чтобы тебя не уличили в неправильных высказываниях, — сказал Кагарлицкий. — А Трамп совершенно другая фигура. Он эксцентричный бизнесмен, который в значительной мере за счёт своей эксцентричности и нестандартного поведения привлекал к себе внимание и сделал себе на этом имидж».

Но, как подчеркнул социолог, беда в том, что это не просто имидж, а реальный характер.

«Трамп и в самом деле такой, каким он кажется», — сказал эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп назвал бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона «обиженным скучным дураком», который «ничего не понимал» и хотел устроить войну. В свою очередь Болтон в своей книге с настораживающим названием «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома» написал, что Трамп будто бы говорил, что «было бы классно вторгнуться в Венесуэлу».

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