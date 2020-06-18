Джакарта, , 11:36 — REGNUM Председатель индонезийского совета представителей регионов (DPD) Ла Ньялла Махмуд Матталитти призвал Иран расширить экономическое и деловое сотрудничество с индонезийскими субъектами экономической деятельности, сообщает Antara.

Ла Ньялла Махмуд Матталитти заявил об этом послу Ирана в Индонезии Мохаммаду Хейкал Азаду во время визита в здание совета представителей регионов в Джакарте в ознаменование 70-летия дипломатических отношений между странами.

«Индонезия является крупнейшим производителем какао в мире, но здесь нет шоколадной фабрики. Иран как страна-инвестор, занимающая 13-е место в Индонезии, может создать шоколадную фабрику и другие фабрики для различных товаров. Возможности для этого широко открыты», — подчеркнул Ла Ньялла Махмуд Матталитти.

В ходе встречи Ла Ньялла Махмуд Матталитти также призвал правительство Ирана привлечь больше иранских студентов к участию в программе изучения индонезийского языка и культуры в более чем 50 университетах Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Индонезии надеются, что переговоры по Всеобъемлющему региональному экономическому партнерству (ВРЭП) будут завершены в ближайшее время.

Читайте также: Власти Индонезии надеются на скорейшее завершение переговоров по ВРЭП