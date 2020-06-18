Москва, , 11:36 — REGNUM Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») удивлен тем, что в списке самых коррупционных регионов страны нет Москвы и Московской области.

«Начал читать. В десятке самых коррупционных регионов увидел Камчатку, удивился. Хотя — рыба, что нефть. Тюменская область в этом же списке. Еще больше удивился, не увидев в списке Москву и Московскую область», — отметил Лысаков в ТГ-канале.

Парламентарий припомнил, что губернатор Московской области Андрей Воробьев получил прокуроров зятя Сергея Шойгу.

«Воробьев не зря в свое время прокурором области зятя Шойгу получил. Теперь вот тот и порадел за товарища», — рассуждает парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, прокурором Московской области стал Алексей Захаров, который также является зятем министра обороны Сергея Шойгу.

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