Киев, , 11:35 — REGNUM На Украине эксперты обсуждают информацию о новой партии военной помощи со стороны США, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, согласно официальной информации посольства, в рамках такой «помощи» Украине будут переданы противотанковые ракеты Javelin, боеприпасы и рации. В посольстве подчеркнули, что США таким образом «настойчиво поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины перед лицом агрессии России». Кроме того, государственный департамент США одобрил продажу правительству Украины до 16 патрульных катеров Mark VI и связанного с ними оборудования по сметной стоимости $600 млн.

Политолог Михаил Павлив, оценивая реакцию политику и СМИ на эту новость, отмечает, что в «патриотических» СМИ сейчас «щенячий визг и полные шаровары радости».

«Как же, госдеп США облагодетельствовал — разрешил нам купить у «гегемона» 16 патрульных катеров за, внимание, 600 млн долларов! Кредитную денежку от МВФ скоро подвезут», — саркастически отмечает эксперт.

Павлив подчеркивает, что ни от какой серьезной опасности Украину предоставленное оборудование не защитит.

«Как говорится, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Интересы государства? Не, не слышали», — резюмировал он.