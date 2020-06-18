Вашингтон, , 11:28 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в 2019 году после разговора с главой России Владимиром Путиным решил, что необходимо смягчить позицию в отношении дополнительных санкций против Венесуэлы. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на книгу экс-советника главы Белого дома Джона Болтона.

Отмечается, что разговор лидеров двух стран произошел в мае 2019 года. Как говорится в книге, Путин развернул «блестящую демонстрацию пропаганды в советском стиле».

Разговор «во многом убедил Трампа и стал причиной того, что позже он принял решение быть помягче с дополнительными санкциями против Венесуэлы», пишет газета.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня власти США подали судебный иск против Джона Болтона из-за его намерений опубликовать свои мемуары. По мнению американских властей, в книге Болтон может раскрыть ту информацию, которая несет угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов.

Бывший советник по национальной безопасности покинул администрацию Трампа в конце 2019 года и с тех пор критиковал президента в своих публичных комментариях. В феврале Трамп, как сообщается, решил «попытаться заблокировать публикацию книги» и назвал Болтона «предателем».

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