Киев, , 11:32 — REGNUM До конца 2020 года президент Украины Владимир Зеленский может посетить ряд стран Юго-Восточной Азии, заявил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква 18 июня в интервью «Интерфакс-Украина».

"Мы говорим о том, что до конца этого года возможен визит президента Зеленского в Южную Корею. Он может быть совмещён, например, с визитом во Вьетнам или Таиланд», — рассказал чиновник.

Он отметил, что всё будет зависеть от ситуации с коронавирусом.

Жовква отметил, что первые зарубежные визиты Зеленского запланированы на сентябре-октябре 2020 года.

Первым визитом иностранного лидера на Украину может стать приезд президента Швейцарии Симонетты Соммаруги, запланированный на вторую половину июля 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Игорь Жовква признал, что проводить саммит «Нормандской четвёрки» бессмысленно, поскольку Украина не выполнила решения предыдущего саммита.

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