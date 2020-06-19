Минск, 19 июня 2020, 04:21 — REGNUM Новый министр информации Белоруссии Игорь Луцкий заявил о необходимости бороться с «информационным шумом». Почему, если он честен, ему придется начать со своего министерства, рассказывает автор ИА REGNUM Георгий Шкловский.
Назначение Луцкого на пост министра информации стало подтверждением его высокой квалификации в деле задурманивания белорусских граждан, которую он доказал на предыдущем рабочем месте в качестве гендиректора гостелеканала СТВ. Мастерство Луцкого в деле преследования инакомыслящих велико и не раз подтверждалось, как в печально знаменитом «деле регнумовцев», так и в подобных. Свою роль он выучил досконально и даже не стесняется заявлять в интервью, что «принятие любых решений, любых государственных решений должно сопровождаться серьезной информационной поддержкой».
Таким образом, любое, по мнению Луцкого и ему подобных, решение власти по умолчанию прекрасно, и смысл работы СМИ — не в донесении правды, а в разукрашивании начальственных решений, будь они сколь угодно вредны для страны и народа. Понятно, что наказ назначившего его Лукашенко «переформатировать работу министерства информации» начат с блокирования неугодных источников информации. Впрочем, использование таких дедовских методов, которые легко обходятся нынешним просвещенным пользователем Сети, не приносит желаемого эффекта.
Читайте подробности в статье Георгия Шкловского «Белорусское «министерство правды» как опора «диктатуры абсурда» Лукашенко».