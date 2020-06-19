Минск, , 04:21 — REGNUM Новый министр информации Белоруссии Игорь Луцкий заявил о необходимости бороться с «информационным шумом». Почему, если он честен, ему придется начать со своего министерства, рассказывает автор ИА REGNUM Георгий Шкловский.

Игорь Луцкий Mininform.gov.by

Назначение Луцкого на пост министра информации стало подтверждением его высокой квалификации в деле задурманивания белорусских граждан, которую он доказал на предыдущем рабочем месте в качестве гендиректора гостелеканала СТВ. Мастерство Луцкого в деле преследования инакомыслящих велико и не раз подтверждалось, как в печально знаменитом «деле регнумовцев», так и в подобных. Свою роль он выучил досконально и даже не стесняется заявлять в интервью, что «принятие любых решений, любых государственных решений должно сопровождаться серьезной информационной поддержкой».

Таким образом, любое, по мнению Луцкого и ему подобных, решение власти по умолчанию прекрасно, и смысл работы СМИ — не в донесении правды, а в разукрашивании начальственных решений, будь они сколь угодно вредны для страны и народа. Понятно, что наказ назначившего его Лукашенко «переформатировать работу министерства информации» начат с блокирования неугодных источников информации. Впрочем, использование таких дедовских методов, которые легко обходятся нынешним просвещенным пользователем Сети, не приносит желаемого эффекта.

Читайте подробности в статье Георгия Шкловского «Белорусское «министерство правды» как опора «диктатуры абсурда» Лукашенко».