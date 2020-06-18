Москва, , 11:18 — REGNUM Сообщение о готовности США передать Украине большую партию вооружения следует рассматривать в призме обеспечения национальной безопасности России, а также ситуации на Донбассе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 июня, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Пополнение военных арсеналов Украины со стороны США на фоне незавершенной гражданской войны выглядит прямым подстрекательством к новому витку вооруженного противостояния с Донбассом», — заявил Железняк.

Парламентарий убежден, что на сообщение о поставках американского оружия Киеву самопровозглашенные республики отреагируют внесением корректив в свою стратегию безопасности.

Тлеющий конфликт на границе с нашей страной очень нужен США, именно поэтому Вашингтон периодически подкармливает ВСУ техникой и оружием, а также поддерживает агрессивную риторику в адрес России и не требует от Киева выполнения Минских соглашений, добавил он.