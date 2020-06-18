Париж, , 11:21 — REGNUM Новый запрос Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) об экспертизе поправок к Конституции России будет рассмотрен Венецианской комиссией СЕ до конца года. Об этом сообщает 18 июня ТАСС со ссылкой на источник в СЕ.

Представитель СЕ заявил, что Венецианская комиссия намерена огласить своё мнение в связи с данным запросом до конца 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая в ПАСЕ проинформировали, что правомерность внесения поправок в Конституцию РФ будет проверена Венецианской комиссией. Поправки проверят на соответствие европейским стандартам из-за петиции российских правозащитников, которую поддержали в интернете более 200 тыс. человек.

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