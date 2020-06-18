Киев, , 11:16 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что никому в нынешнем правительстве, включая и лично его, не нужен иммунитет от отставки.

Об этом он заявил, выступая в Верховной раде, сегодня, 18 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Ни мне, ни членам правительства не нужен иммунитет. Мы можем и будем работать эффективно без каких-либо иммунитетов», — пообещал Шмыгаль.

Глава правительства также заявил, что идентифицирует себя не как «классического политика», а как «государственного менеджера».

ИА REGNUM напоминает, что накануне народный депутат Рады от фракции «Слуга народа» Александр Качура объявил прессе, что премьер под видеозапись заявил, что готов подать в отставку в случае соответствующего требования президента Зеленского и фракции «Слуга народа», даже в случае действия иммунитета.

Верховная рада Украины сегодня рассматривала программу действий правительства. По законодательству, утверждение программы дает кабмину официальный иммунитет от отставки на год. Однако парламент Украины не утвердил документ — в итоге за проголосовали 207 депутатов при 226 необходимых.