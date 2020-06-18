Киев, , 11:21 — REGNUM Верховная рада Украины не поддержала программу правительства Украины по дальнейшему развитию страны, сообщил 18 июня парламентский телеканал «Рада».

Документ, представленный премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, поддержали только 207 депутатов.

Таким образом, правительство Украины не получило иммунитет и может быть отправлено в отставку в течение ближайшего года.

Напомним, ранее Верховная рада вернула на доработку проект программы правительства Украины. Некоторые депутаты назвали документ «рефератом» и даже «бредом сумасшедшего».

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