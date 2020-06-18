Берлин, , 11:09 — REGNUM Основной темой председательства Германии в Совете Евросоюза станет преодоление пандемии коронавируса. Об этом 18 июня заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в бундестаге.

По её словам, страны ЕС не смогут самостоятельно преодолеть кризис изолировано. «Его можно преодолеть, только если мы будем действовать на взаимной основе и сообща», — сказала Меркель.

Напомним, с 1 июля 2020 года Германия примет полугодовое представительство в Совете ЕС. Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в бюджете ЕС необходимо заложить семилетнюю программу оживления экономики.

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