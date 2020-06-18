Аддис-Абеба, , 11:15 — REGNUM Министр иностранных дел Эфиопии предупредил, что страна может не вернуться за стол переговоров по плотине Великого Возрождения на Ниле, если Египет не пойдет на компромиссы в ходе текущего раунда переговоров. Об этом передает ВВС Amharic.

Выступая перед журналистами в Аддис-Абебе во вторник, 16 июня, министр иностранных дел Эфиопии Геду Андаргачев обвинил Каир в «упрямстве».

Напомним, что Египет, Эфиопия и Судан возобновили переговоры на прошлой неделе, чтобы решить давно возникший конфликт о скорости заполнения плотины Великого Возрождения, которую Эфиопия строит на Ниле.

Представители Египта опасаются, что по завершении строительства плотина позволит Эфиопии контролировать течение самой длинной реки Африки, от которой зависит водоснабжение Египта.

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