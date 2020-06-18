Брюссель, , 11:06 — REGNUM Бывший председатель Европейского союза, член Европарламента и председатель «Европейской народной партии» (ЕНП) Дональд Туск призвал правительство Грузии освободить совладельца оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Георгия Руруа, находящегося под арестом по обвинению в незаконном хранении оружия. Об этом евродепутат 17 июня написал на своей странице в соцсети в Twitter.

От лица ЕНП Туск призвал власти Грузии полностью выполнить соглашения от 8 марта, подписанные с оппозицией, и освободить Руруа.

«Мы по-прежнему обеспокоены тем, что Георгий Руруа все еще находится в тюрьме. Мы призываем к полному выполнению соглашения и освобождению Руруа», — написал Туск.

Он также выразил надежду, что предстоящая избирательная кампания в Грузии пройдет без запугивания и подкупа избирателей, злоупотребления властью и насилия. По информации председателя ЕНП, о подобных нарушениях сообщали наблюдатели на прошлых выборах.

Напомним, оппозиция Грузии и представители западных стран требуют от грузинского правительства освободить Руруа, называя его «политзаключенным». Ранее под таким давлением были помилованы осужденные экс-глава минобороны Грузии Ираклий Окруашвили и бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава.

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