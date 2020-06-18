Вашингтон, , 10:47 — REGNUM Президент США Дональд Трамп говорил полную бессмыслицу на первой встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном в 2018 году, полагает госсекретарь США Майкл Помпео. Об этом написал в своей книге экс-советник Трампа Джон Болтон, выдержки из неё приводит газета The New York Times.

Болтон рассказал в мемуарах, что во время первых переговоров Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре в июне 2018 года Помпео передал ему записку со своей оценкой заявлений главы США.

«Он несет полную ахинею», — процитировал Болтон слова госсекретаря о Трампе.

Бывший помощник Трампа по национальной безопасности добавил, что через месяц Помпео заявил о нулевой вероятности успеха дипломатии Трампа в отношении Северной Кореи. Издание отмечает, что, по словам Болтона, советники смеются над Трампом за его спиной.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года Трамп назначил Болтона своим советником по нацбезопасности, а уже в сентябре 2019 года отправил его в отставку. На 23 июня 2020 года запланирован выход книги Болтона с рассказом о его работе в Белом доме.

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