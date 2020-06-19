Анкара, , 03:35 — REGNUM 2 июля Государственный совет Турции рассмотрит вопрос о повторном преобразовании собора Святой Софии, ныне музей Айя-София, в мечеть. О том, что может повлечь за собой утвердительное решение высшего административного суда этой страны, пишет редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Пресса Ватикана Иван Шилов © ИА REGNUM

Если Госсовет решит вернуть Айя-Софии статус мечети, это даст возможность оценить, каковы на деле шансы турецкого руководства на такой шаг. Однако уже сейчас это намерение вызывает обширную критику, причем не только в православном мире. Против превращения собора в мечеть выступили в РПЦ, а ряд турецких политологов утверждает, что эта история используется как электоральный инструмент для выявления внешних врагов, которых затем можно будет предъявить гражданам.

Самым активным критиком, однако, оказался Египетский дом фетв (Дар аль-Ифта) под руководством великого муфтия Египта и уполномоченного распространять толкования и толковать споры относительно применения заповедей Корана. Дар аль-Ифта назвал завоевания османами Константинополя «оккупацией», а преобразование собора Святой Софии в мечеть — «неудачным событием».

О других темах, обсуждаемых мировой католической прессой, читайте в обзоре Станислава Стремидловского «Трамп зол на папу Франциска и поддерживает церковную оппозицию ему».