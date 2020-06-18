Грозный, , 10:36 — REGNUM Министерство по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни реорганизовано по решению главы республики Рамзана Кадырова. Теперь ведомство будет заниматься только вопросами информации и печати.

На своей странице «ВКонтакте» Кадыров сообщил, что новое министерство возглавит руководитель чеченской гостелерадиокомпании «Грозный» и по совместительству помощник главы Чечни Ахмед Дудаев.

«В нашей команде он [Дудаев] зарекомендовал себя как энергичный, инициативный, творческий и целеустремлённый молодой человек. <…> Я уверен, что он справится со своими обязанностями и в новой должности. Год назад я поручал ему курировать все государственные СМИ Чеченской Республики, с чем он справился на «отлично», — написал Кадыров.

Напомним, с 2015 года министерство возглавлял Джамбулат Умаров, который теперь переведен на должность первого заместителя руководителя администрации главы и правительства Чечни. На новом месте он будет курировать внешнюю и внутреннюю политику.