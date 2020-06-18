Вашингтон, , 10:22 — REGNUM

Саморазрушение, которым опережающими по сравнению с нами темпами уже не первый год занимаются США, даёт России шанс, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 18 июня, комментируя высказывания Виктории Нуланд.

Как сообщалось ранее, бывший официальный представитель Госдепа США в своей статье для Foreign Affairs отметила, что руководство России в последние годы сталкивается со все большим числом экономических и политических проблем, а все внешнеполитические успехи России объясняются тем, что США позволили ей нарушать договоры и принципы международного права.

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«Как и подавляющее большинство внешнеполитических работников, Виктория Нуланд витает в облаках международной политики. Эти облака, однако, застят ей взгляд на свою собственную страну. Существует ли тот субъект исторической деятельности, который способен осуществить поставленные ею перед США задачи и «победить Путина»? Думаю, что такого субъекта на настоящий момент нет.

Если друзья Виктории Нуланд из стана Демократической партии США считают, что вот сейчас они прогнутся перед наименее достойными уважения слоями своего общества, а потом, после выборов, обеспечив за счёт их голосов нужный себе результат — геронтократию, смогут разогнуться, то они ошибаются. Не смогут, тем более что по старости это особенно сложно сделать.

Саморазрушение, которым опережающими по сравнению с нами темпами уже не первый год занимаются США, даёт нам шанс.