Москва, , 10:09 — REGNUM Южнокорейские правозащитники, которые обещают организовать очередной пуск листовок на территорию КНДР, рискуют нарваться на очень жёсткий северокорейский ответ, считает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИДВ РАН Константин Асмолов. Об этом он заявил 18 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя обострение отношений между Пхеньяном и Сеулом, в частности вызванное отправкой южнокорейскими НПО пропагандистских листовок на территорию Северной Кореи.

«История с листовками может показаться незначительной, если бы это не было 500 тысяч листовок, если бы это не был 13-й пуск в течение двух лет, производимый из зоны ограниченного доступа, — сказал Асмолов. — Что нас ждёт? Вполне вероятно, что северяне разорвут межкорейское соглашение в военной сфере, повышая приграничную напряжённость. У нас снова начинается война слов. Попытаются ли правозащитники в годовщину Корейской войны запустить обещанный миллион листовок? Потому что в этом случае они могут нарваться на очень жёсткий северокорейский ответ. Вплоть до ракетного удара по месту запуска».

Однако эксперт подчеркнул, что всё это очень внимательно следует «связывать с американо-китайским противостоянием и уровнем его накала».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, спецпредставитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове прибыл в США.

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