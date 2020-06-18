Москва, 18 июня 2020, 10:09 — REGNUM Южнокорейские правозащитники, которые обещают организовать очередной пуск листовок на территорию КНДР, рискуют нарваться на очень жёсткий северокорейский ответ, считает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИДВ РАН Константин Асмолов. Об этом он заявил 18 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя обострение отношений между Пхеньяном и Сеулом, в частности вызванное отправкой южнокорейскими НПО пропагандистских листовок на территорию Северной Кореи.
Однако эксперт подчеркнул, что всё это очень внимательно следует «связывать с американо-китайским противостоянием и уровнем его накала».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, спецпредставитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове прибыл в США.
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