Киев, , 10:11 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность главы Киевской областной государственной администрации Василия Володина, сообщило 18 июня информационное агентство «УНИАН».

По сообщению журналистов, церемония представления чиновника состоялась при участии первого заместителя руководителя офиса президента Украины Сергея Трофимова, а также министра развития общин и территорий Алексея Чернышёва.

Изначально планировалось, что Володина представит сам Зеленский, но президент Украины в данный момент находится на самоизоляции.

«Президент передаёт всем привет и свою уверенность, что Киевская область и в дальнейшем будет витриной качественных изменений на Украине», — заявил Трофимов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский назначил нового председателя Запорожской областной государственной администрации. Им стал Виталий Боговин.

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