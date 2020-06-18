Джакарта, , 10:05 — REGNUM Правительство Индонезии надеется, что переговоры по Всеобъемлющему региональному экономическому партнерству (ВРЭП), в которых участвуют члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и ряд стран-партнеров, в ближайшее время будут завершены, чтобы не потерять импульс для укрепления международного сотрудничества, сообщает Antara.

«Мы надеемся, что переговоры со странами АСЕАН и партнерами по Всеобъемлющему региональному экономическому партнерству, могут быть вскоре завершены, поскольку импульс еще сохраняется», — заявил заместитель министра иностранных дел Индонезии Махендра Сирегар.

Напоминаем, что к переговорам по ВРЭП первоначально присоединились 16 стран, а именно 10 стран-членов АСЕАН и шесть партнеров (Австралия, Китай, Япония, Новая Зеландия, Южная Корея и Индия). Однако Индия в ноябре 2019 года решила выйти из переговоров, так как власти Индии сочли, что сотрудничество не соответствует национальным интересам государства. Однако Индонезия, как и Япония, выступает за присоединение Индии к ВРЭП.

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