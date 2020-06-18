Москва, , 10:03 — REGNUM Противостояние Китая и США влечёт за собой курс на противостояние КНДР и Южной Кореи, считает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИДВ РАН Константин Асмолов. Об этом он заявил 18 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя обострение отношений между Пхеньяном и Сеулом.

«Похоже, северокорейцы утратили понимание нужности межкорейского диалога, — сказал Асмолов. — Во-первых, противостояние Китая и США влечёт за собой курс на противостояние Севера и Юга, просто потому что обе стороны должны выбрать сторону. Во-вторых, к этому добавляется усталость от того, что межкорейский диалог зашёл в тупик. Смелые инициативы Муна — это церемониальные мероприятия, а реальной помощи нет. И при этом де-факто Южная Корея нарушает соглашения, не имея возможности или желания окоротить отмороженные группы, которые принято называть правозащитниками».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее заведующий отделом единого фронта ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) заявил, что КНДР больше не намерена вести переговоры с Южной Кореей.

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