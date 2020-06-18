Москва, 18 июня 2020, 10:03 — REGNUM Противостояние Китая и США влечёт за собой курс на противостояние КНДР и Южной Кореи, считает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИДВ РАН Константин Асмолов. Об этом он заявил 18 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя обострение отношений между Пхеньяном и Сеулом.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее заведующий отделом единого фронта ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) заявил, что КНДР больше не намерена вести переговоры с Южной Кореей.
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