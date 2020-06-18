Нью-Дели, , 09:57 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил признательность за включение его страны в состав непостоянных членов Совбеза ООН. Об этом Моди написал в своем Twitter.

«Глубоко признателен за огромную поддержку, оказанную мировым сообществом членству Индии в Совете Безопасности ООН», — написал Моди.

Он отметил, что Индия будет сотрудничать со всеми странами-членами в целях содействия глобальному миру, безопасности, устойчивости и равенству.

Как сообщало ИА REGNUM, Индия, Мексика, Ирландия и Норвегия избраны непостоянными членами Совета Безопасности ООН на 2021−2022 годы.

Они заняли места ЮАР, Бельгии, Германии, Индонезии и Доминиканской Республики. Еще одного участника СБ ООН выберут сегодня, 18 июня.

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