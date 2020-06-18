Амстердам, , 09:54 — REGNUM Совет безопасности Нидерландов отказался от проведения расследования обстоятельств атаки нидерландских ВВС на иракский город Hawija в 2015 г. По словам представителя Совета, данный инцидент не входит в его компетенцию. Кроме того, у Совета нет средств на проведение расследования.

14 мая нижняя палата парламента проголосовала за предложение партии Демократы 66 поручить правительству обратиться с предложением о проведении расследования к Совету безопасности. Расследование стало поводом для партии отказаться от поддержки вотума недоверия в отношении министра обороны Анны Бейлевелд.

Совет безопасности тогда же заявил, что не обладает полномочиями для расследования действий вооружённых сил. После совещания с Бейлевелд Совет остался при этой точке зрения.

В ходе атаки нидерландских ВВС в 2015 г. на мастерскую по изготовлению автомобильных бомб в г. Hawija был также уничтожен жилой квартал, в котором находилась мастерская. В результате погибло не менее 70 местных жителей. Атака оказалась одной из самых кровопролитных военных операций международной анти-ИГИЛовской (организация, деятельность которой запрещена в РФ) коалиции.