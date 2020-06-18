Исламабад, , 09:54 — REGNUM Пакистанские власти возложили на Индию ответственность за нарушение режима прекращения огня в Кашмире, в результате чего погибли четыре гражданских лица. Об этом сообщил официальный представитель армии Пакистана генерал-майор Бабар Ифтихар на своей странице в соцсети Twitter.

По словам Ифтихара, военные ВС Индии якобы не санкционировано нарушили прекращения огня в секторах Никиал и Багсар вдоль линии контроля в Кашмире.

«Четыре невинных гражданских лица, включая женщину, погибли, ещё один гражданский получил ранения», — написал официальный представитель армии Пакистана.

Также он уточнил, что пакистанские военные провели эффективный ответ на огонь с индийской стороны.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 16 июня пакистанский МИД сообщил, что обвинения властей Пакистана в том, что они якобы необоснованно преследуют индийских дипломатов, несправедливы.

Напомним, ДТП с участием двух индийских дипломатов произошло в столице Пакистана рано утром 15 июня. После их задержания Нью-Дели выразил Исламабаду «решительный протест».