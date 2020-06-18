Вашингтон, , 09:52 — REGNUM Американский президент Дональд Трамп в 2018 году одобрительно отозвался о предложении отправить в Венесуэлу войска. Об этом говорится в книге бывшего помощника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома», выдержки из которой опубликованы газетой The Hill.

Издание отмечает, что Трамп назвал Венесуэлу «частью Соединенных Штатов». Болтон в мемуарах ссылается на руководителя аппарата сотрудников Белого дома Джона Келли. Тот якобы рассказал, что, по мнению Трампа, «было бы классно вторгнуться в Венесуэлу».

О возможности военного вторжения Трамп заявил в августе 2018 года на встрече в Белом доме, уточняет газета The Wall Street Journal.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский минюст подал на Болтона в суд из-за готовящейся к выпуску книги. Власти США полагают, что бывший советник нарушил обязательства о неразглашении государственной тайны. Президент США Трамп назвал Болтона обиженным дураком и болваном.

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