Гонконг, Китай, , 09:45 — REGNUM Члены Всекитайского собрания обсудят законопроект о национальной безопасности Гонконга. Об этом 18 июня сообщает агентство «Синьхуа».

Заседание постоянного комитета Всекитайского собрания 19-го созыва состоится сегодня, 18 июня.

Напомним, законопроект о национальной безопасности был разработан с целью препятствования внешнего вмешательства во внутренние дела автономного региона.

Работа над ним началась после того, как Гонконг захлестнули массовые акции протеста, вызванные недовольством манифестантов тем, что континентальный Китай стремится урезать автономные права региона.