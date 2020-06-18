Вашингтон, , 09:37 — REGNUM Президент США Дональд Трамп назвал бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона «дураком». Об этом 18 июня он сообщил на своей странице в Twitter.

«Обиженный скучный дурак, который хотел устроить войну. Он ничего не понимал и был с радостью мной уволен. Что за болван!», — отметил Трамп.

Реакция главы Белого дома последовала в ответ на появление информации о предстоящей публикации книги Болтона, в которой он раскрывает некоторые подробности своей работы в Белом доме.

Трамп потребовал запретить книгу Болтона, так как в ней раскрывается секретная информация.