Тбилиси, , 09:44 — REGNUM Жители Грузии и Украины хотят, чтобы руководства их государств сделали шаги по установлению более близких отношений между странами. Так украинский посол в Грузии Игорь Долгов 17 июня ответил на вопрос о назначении бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили на пост главы исполнительного комитета реформ на Украине, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Журналисты спросили, не ухудшились ли отношения двух стран из-за того, что беглый экс-президент, разыскиваемый за уголовные преступления, назначен на государственную должность на Украине. На это украинский посол описал, как видит отношения между народами Украины и Грузии.

«У вас есть ощущение, что в двухсторонних отношениях что-либо испортилось? Мой ответ на этот вопрос всегда таков, что стратегическое партнерство Грузии и Украины — это фундаментальный принцип наших двусторонних отношений, а грузины и украинцы желают, чтобы политиками было сделано больше для установления еще более близких двусторонних отношений между нашими странами и народами», — ответил Долгов.

Посол добавил, что жители Украины «с нетерпением ждут», когда смогут посетить Грузию в качестве туристов.

Напомним, из-за того, что Саакашвили был назначен на Украине на государственную должность, Тбилиси отозвал из Киева посла «для консультаций».

Также стоит отметить, что в 2019 году из 9,3 млн иностранцев, посетивших Грузию, украинцы составили около 0,2%.

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