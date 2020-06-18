Багдад, , 09:31 — REGNUM Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн провел телефонные переговоры со своим коллегой из США Майком Помпео. Об этом 17 июня сообщает Kurdistan24.

По данным журналистов, стороны обсудили двустороннее сотрудничество, а также американские инвестиции в нефтяной сектор страны.

Глава иракского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Ирак стремится выстраивать сбалансированные отношения со всеми странами и придерживаться принципа невмешательства во внутреннюю политику других государств.

Стороны обсудили возможность скорого визита премьер-министра Ирака Мустафы аль-Кадими в США. Поездка возможна тогда, когда «ситуация будет подходящей».