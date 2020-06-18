Пермь, , 09:29 — REGNUM В Пермском крае с 5 по 17 июня более 12,5 тысячи человек воспользовались своим правом подать заявление об участии в голосовании по поправкам к Конституции РФ по месту фактического пребывания, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Отделения «Мои документы» в МФЦ за этот же период приняли 282 заявления от потенциальных мобильных избирателей. В многофункциональных центрах пермякам предоставлена возможность не только подать заявлении о том, что они хотят проголосовать по месту фактического пребывания, но и подробно ознакомиться с поправками к Конституции. В отделениях размещены информационные стенды.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам к Конституции России пройдет с 25 июня по 1 июля.

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