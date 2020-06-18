Киев, , 09:24 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко перенёс похороны отца ради участия в судебном заседании, на котором ему определят меру пресечения, заявил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко 17 июня в социальной сети Facebook.

«Завтра Пётр Порошенко идёт в суд. Поэтому похороны отца пришлось перенести на пятницу, 19 июня», — рассказал он.

Цеголко добавил, что 19 июня в 10:00 мск в Михайловском монастыре Киева отслужат панихиду, а церемония прощания с Алексеем Порошенко состоится в 12:00 по адресу улица Институтская, 7.

Отметим, ранее Порошенко систематически игнорировал вызовы на допросы, ссылаясь на неотложные дела и поездки за рубеж.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня на 84-м году жизни скончался отец Петра Порошенко Алексей Порошенко.

Читайте ранее в этом сюжете: Скончался отец Петра Порошенко