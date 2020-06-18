Москва, , 09:27 — REGNUM Возможность обмена осуждённого в России американца Пола Уилана на российских граждан Виктора Бута и Константина Ярошенко, находящихся в тюрьмах США, является совершенно логичной. Однако неясна техническая сторона вопроса, заявил адвокат Бута и Ярошенко Алексей Тарасов в опубликованном 18 июня интервью «Известиям».

"Тема очень актуальна, поэтому я надеюсь, что в ближайшее время появятся определенные подвижки в этом направлении», — отметил Тарасов, говоря о возможности обмена заключёнными между Россией и США.

По его словам, вопрос заключается в механизме, ведь как такового института обмена не существует. Наиболее вероятный вариант — задействование Конвенции о передаче осужденных лиц, принятой в 1983 году. Такой процесс затянется примерно на год. Передача по конвенции означает, что осуждённые должны отбыть остаток срока на родине.

Передача не обязательно возможна в формате один на один, в российских тюрьмах есть и другие заключённые американцы. О возможности обмена год назад заявлял замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Для освобождения российских заключённых нужна политическая воля, пояснил Тарасов.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня Сергей Рябков заявил, что иностранец Пол Уилан, которого в России осудили за шпионаж, не фигурирует в списках лиц для возможного обмена.

Читайте также: В МИД России прокомментировали возможность обмена Уилана