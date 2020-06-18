Вашингтон, , 08:48 — REGNUM США не требуют от Евросоюза сделать выбор между Вашингтоном и Пекином, такой посыл исходит со стороны КНР. Об этом заявил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер на брифинге, стенограмма которого распространена 17 июня американским госдепартаментом.

Он отметил, что вопрос об отношениях с КНР был поднят на видеоконференции глав МИД Евросоюза 15 июня, в которой участвовали верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и госсекретарь США Майкл Помпео. По словам Рикера, в ЕС за последнее время не раз заявляли о том, что с Китаем — системным противником и конкурентом — нужно налаживать партнёрство.

Китаю, добавил дипломат, нравится идея внести раскол между ЕС и США. Однако госсекретарь полагает, что не США просят ЕС выбрать между ними и Китаем, а как раз Китай. Сотрудничество Вашингтона и Брюсселя нерушимо, подчеркнул он.

Читайте также: Помпео заявил, что Штатам не справиться с Россией и Китаем без ЕС