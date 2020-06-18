Париж, , 08:40 — REGNUM Франция намерена заключить соглашение о плане восстановления экономики между двадцатью семью государствами — членами Европейского союза (ЕС) в июле, сообщает Le Figaro.

«Цель Франции, и я полагаю, что ее разделяет Германия, заключается в том, чтобы в июле заключить соглашение. Никому неинтересно увязнуть в этом и отложить всё до начала учебного года», — заявил изданию источник за два дня до заседания Европейского совета.

Напомним, представленный 27 мая 2020 года план Европейской комиссии предусматривает выделение 750 млрд евро, чтобы позволить экономике Евросоюза восстановиться после эпидемии.

Читайте также: Франция отмечает 80-ю годовщину со дня обращения Шарля де Голля к нации