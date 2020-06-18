Каир, , 08:36 — REGNUM 23 египетских рабочих, которые ранее были похищены в ливийском городе Тархуна, вернулись на родину, сообщает издание Youm7.

По данным СМИ, возвращению заложников поспособствовали контакты между властями обеих стран и вмешательство президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд египетских СМИ распространил, сообщения, что в Ливии военные, подконтрольные Правительству национального согласия, захватили около двадцати рабочих, прибывших из Египта.

Представители ООН в Ливии потребовали от ПНС расследовать факт похищения и пыток заложников.

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