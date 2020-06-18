Сеул, , 08:35 — REGNUM Уровень поддержки политики президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина продолжает падать. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.

Согласно результатам опроса, проведенного с 15 по 17 июня среди 1507 человек, уровень поддержки составил 53,6%, что на 4,6% ниже по сравнению с прошлой неделей. Отмечается, что это самый низкий показатель с марта текущего года.

Не одобряют деятельность президента 41,1% респондентов, что на 4,1% больше, чем неделю назад. От ответа воздержались 5,3% опрошенных.

Эксперты отмечают, что на снижение уровня поддержки повлияло ухудшение отношений между Южной Кореей и КНДР и подрыв межкорейского офиса связи.

Уровень поддержки Демократической партии «Тобуро» составил 41,4%, Объединённой партии будущего — 27,5%, Открытой демократической партии — 4,9%, партии Справедливости — 4,7%, Народной партии — 3,9%.