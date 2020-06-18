Тбилиси, , 08:40 — REGNUM Глава государства не вправе обвинять в причастности к преступлению какую-либо страну, пока это не будет доказано в ходе расследования. Так 17 июня прокомментировала президент Грузии Саломе Зурабишвили информацию, распространенную в СМИ, о якобы готовящемся покушении на скандально известного грузинского журналиста Георгия Габунию, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Журналисты спросили президента, что она думает о том, причастен ли глава Чечни Рамзан Кадыров к делу о «покушении». Зурабишвили отказалась это комментировать.

«Я являюсь президентом страны, и у меня нет никакого права обвинять другую страну до того, пока мы не будет знать, что произошло и как произошло», — сказала грузинский президент. Она добавила, что в деле довольно «много подозрительного».

Ранее оппозиционный грузинский телеканал «Мтавари архи» стал распространять информацию, что гражданин России Васамбек Боков, задержанный Службой государственной безопасности, якобы готовил покушение на Габунию. В СГБ подтвердили задержание, но попросили не манипулировать информацией по этому делу.

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