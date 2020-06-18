София, , 08:28 — REGNUM Президент Болгарии Румен Радев выразил надежду на то, что Украина будет соблюдать права болгарского национального меньшинства, проживающего в Одесской области. Об этом он заявил во время встречи с послом Украины Виталием Москаленко, сообщила 17 июня пресс-служба главы государства.

«Болгария ожидает, что административная и функциональная целостность исторического Болградского региона будет сохранена в ходе осуществления административно-территориальной реформы в Украине», — заявил Радев.

Он также отметил заинтересованность Болгарии в развитии отношений с болгарской общиной Украины, в сохранении языка и культуры национального меньшинства.

Посол Украины заверил, что административная реформа не затронет Болградский район Одесской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о том, что Украина может создать в Закарпатье особый район, в котором проживают этнические венгры.

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Отметим, Венгрия продолжает блокировать проведение комиссии Украина — НАТО, поскольку Украина не отменила дискриминационный закон об образовании.

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