Париж, , 08:20 — REGNUM В Париже, а затем в Лондоне, президент Франции Эммануэль Макрон отмечает 80-ю годовщину со дня обращения генерала Шарля де Голля к нации 18 июня 1940 года, сообщает L'Obs.

Известно, чтобы начать этот день под знаком франко-британской дружбы, глава государства посетит Музей освобождения в Париже, где встретится с 99-летним Хубером Жерменом, одним из последних четырех Компаньонов ордена Освобождения.

Затем глава государства посетит традиционную церемонию у мемориала Мон Валериен, основного места казни бойцов сопротивления и заложников во время Второй мировой войны. Вместе с Эммануэлем Макроном мемориал посетит бывший президент страны Николя Саркози.

Ожидается, что вместе с небольшой делегацией президент Франции вылетит в Лондон, чтобы воздать должное городу, который был столицей Свободной Франции.

Эммануэль Макрон посетит резиденцию принца Чарльза, наследника британской короны и его супруги Камиллы. Глава Франции завершит свой визит после переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Тема Brexit, как сообщается, включена в повестку дня.

Как сообщало ИА REGNUM, защитный короб будет убран с памятника экс-премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю к приезду французского президента Эммануэля Макрона.

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