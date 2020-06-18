Абуджа, , 08:26 — REGNUM Власти США осудили недавнюю волну «бессмысленных и дерзких убийств» на севере Нигерии. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление посольства США в Нигерии.

По информации телерадиокомпании, десятки солдат и гражданских лиц были убиты на прошлой неделе в результате двойного нападения боевиков на северо-востоке штата Борно. Несколькими днями ранее около 20 человек были убиты, а еще 20 были ранены во время нападения бандитов в северо-западном штате Кацина.

«США призывают правительство Нигерии предпринимать больше усилий для поддержки текущих мер по борьбе с насилием, привлечь виновных к ответственности и защитить гражданское население», — говорится в заявлении посольства США в Нигерии.

Десятилетний мятеж на северо-востоке страны со стороны боевиков «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в том числе членов группировки «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), привел к гибели тысяч человек и вынудил многих покинуть свои дома.