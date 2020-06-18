Сеул, , 08:22 — REGNUM Спецпредставитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове прибыл в США. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, Ли До Хун встретится с заместителем госсекретаря Стивеном Биганом, с которым обсудит ситуацию на полуострове и вопрос принятия контрмер.

Ранее в международном аэропорту Вашингтон Даллес специальный представитель Южной Кореи сказал журналистам KBS, что не может назвать цель своей поездки.

Известно, что спецпредставитель Южной Кореи прибыл в США через 32 часа после взрыва межкорейского офиса связи.

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Между тем в администрации президента Южной Кореи сообщили, что визит Ли До Хуна в США проходит по графику.