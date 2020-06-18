Тегеран, , 08:18 — REGNUM Иран передаст Украине чёрные ящики сбитого в январе над Тегераном украинского авиалайнера Boeing, если Киев сможет обеспечить необходимые технические условия для их расшифровки, заявил министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами. Об этом 17 июня сообщает агентство Tasnim.

По словам Эслами, сотрудничество в расшифровке чёрных ящиков предполагает осуществление этого на Украине в присутствии экспертов Международной организации гражданской авиации, представителей Ирана, Украины и компании — изготовителя самолёта. Ранее, отмечает министр, Украина не имела достаточных технических возможностей для этого — теперь она ими располагает.

«Но если условия не будут предоставлены, то мы вместе займёмся расшифровкой во Франции», — подчеркнул он, назвав вопрос передачи самописцев на Украину или французскому Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) «техническим, а не политическим».

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Канады Джастин Трюдо 16 июня заявил, что Иран скоро передаст Франции бортовые самописцы украинского самолёта, сбитого над Тегераном. По его словам, Иран задержал передачу ящиков из-за пандемии коронавируса.

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