Посёлок Домбаровский, Оренбургская область, , 07:54 — REGNUM В Домбаровском районе Оренбургской области с 18 июня исполняет обязанности главы муниципального образования Александр Касаткин, являющийся руководителем аппарата районной администрации, сообщает РИА56.

Напомним, 17 июня совет депутатов не согласовал кандидатуру заместителя главы района по экономике Андрея Марбаха. По данным СМИ, депутаты в течение дня с перерывом рассматривали единственный вопрос — о назначении временного главы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после разразившегося скандала вокруг варварского изъятия детей из многодетной семьи Валерий Швиндт подал заявление об отставке, вслед за ним на этот шаг пошел и первый заместитель Георгий Маер.

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