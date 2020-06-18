Токио, , 07:55 — REGNUM В Токио официально стартовала избирательная кампания перед выборами губернатора столичной префектуры. В настоящее время, по данным избирательной комиссии, уже 18 человек зарегистрировали свои кандидатуры.

Подача документов для участия в этих выборах осуществляется в течение одного дня. В качестве основного фаворита предвыборной гонки рассматривается баллотирующаяся на второй срок действующий губернатор Юрико Коикэ, которая на эти выборы идёт в качестве независимого кандидата.

Также в числе наиболее известных претендентов называются глава партии «Рэйва синсэн гуми» Таро Ямамото, обещающий в случае победы отменить Олимпиаду в Токио, председатель партии «Защитим народ от общественного телевидения NHK» Такаси Татибана и бывший глава японской федерации адвокатских коллегий Кэндзи Уцуномия, занимавший второе место на выборах губернатора Токио в 2012 и 2014 годах.

Выборы губернатора Токио пройдут 5 июля.