Биробиджан, , 07:50 — REGNUM Секретарь Биробиджанского горкома КПРФ Нина Калюкина дважды (10 и 16 июня) направляла на имя главы администрации города Александра Головатого уведомления о проведении протестных митингов и дважды получила отказ.

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Причиной для запретов проведения митингов стал коронавирус.

«После утомительного перечисления всех необходимых норм законодательства и «коронавирусных» постановлений врио губернатора содержался общий вывод: «На основании вышеизложенного, в целях защиты здоровья, прав и законных интересов жителей города, согласовать проведение публичного мероприятия не представляется возможным», — пишет интернет-газета «Набат».

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской АО в единый день голосования 13 сентября состоятся выборы губернатора. Уже начался процесс выдвижения кандидатов.

В регионе выявлено 382 случая заражения коронавирусом, пять пациентов скончались.

С 15 июня в ЕАО началось смягчение режима самоизоляции — разрешено гулять и заниматься спортом на улице, открылись небольшие непродовольственные магазины.