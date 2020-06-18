Вашингтон, , 07:49 — REGNUM Президент США Дональд Трамп с трудом разбирался в политическом и административном устройстве некоторых стран, написал бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в своей книге «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома». Об этом 17 июня сообщает газета New York Times.

В частности, по утверждению Болтона, американский лидер спрашивал, является ли Финляндия частью России и, вероятно, не знал, что Великобритания является ядерной державой.

Напомним, книга Болтона, которая выходит в США в эти дни, спровоцировала крупную дискуссию о действиях Трампа на посту президента из-за содержащихся в ней, предположительно, секретных сведений.

Днём ранее Минюст США потребовал через суд приостановить публикацию книги Болтона, а сам Трамп заявил, что его бывший советник нарушил закон, распространяя закрытую информацию.

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