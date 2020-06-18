Вашингтон, , 07:27 — REGNUM Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, включивший в свою книгу секретные сведения, нарушил американский закон, заявил 17 июня президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Он нарушил закон. Это крайне секретная информация, и у него не было разрешения», — сказал американский лидер.

Он добавил, что книга Болтона «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома» вышла с большим шумом, однако не стал уточнять, какие именно сведения относятся к секретным.

Днём ранее, напомним, Минюст США потребовал через суд приостановить публикацию книги Болтона, ссылаясь на секретность содержания.

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